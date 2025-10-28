La cantante spagnola ha pubblicato il video di Berghain primo brano del nuovo album Lux che uscirà il 7 novembre

R osalía è tornata con qualcosa di nuovo. Di visionario e diverso da quello che potevamo aspettarci. La cantante spagnola ha pubblicato il video di Berghain, primo estratto tratto dal nuovo album Lux che uscirà il 7 novembre. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, il brano è una sinfonia di contrasti: intimo e monumentale, dolente e liberatorio. L’ apertura orchestrale imponente crea un senso di maestosità, mentre la produzione fonde elettronica, archi e percussioni in un equilibrio perfetto, dando al brano un respiro cinematografico. Accanto a lei, Björk e Yves Tumor danno vita a un dialogo tra voci e mondi, in cui il dolore diventa arte e la spiritualità prende forma musicale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

