Solo poche settimane fa, la ministra Eugenia Roccella si era chiesta pubblicamente se le visite scolastiche ad Auschwitz non fossero diventate delle semplici “gite”, insinuando dubbi sul valore educativo delle visite ai lager e sulla una riduzione di senso e responsabilità storica. Una frase sufficiente a riaprire una ferita mai sanata e a provocare la reazione indignata, tra gli altri, della senatrice a vita Liliana Segre, che quel campo di sterminio l’ha visto davvero, da bambina. Ora, nel clima avvelenato da nuovi episodi di antisemitismo e dal ritorno di retoriche minimizzanti, arriva un gesto politico che va nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Camera accelera sui viaggi della memoria. Il 31 ottobre arriva in Aula la legge