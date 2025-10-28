La California si prepara al referendum | anche i dems vogliono ridisegnare i collegi a loro favore
Un voto interessante della prossima tornata elettorale statunitense, che si svolgerà martedì 4 novembre, è un referendum statale promosso dalla California: con la Proposition 50 si. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La California si prepara al referendum: anche i dems vogliono ridisegnare i collegi a loro favore - Con la Proposition 50 i californiani voteranno se restituire al parlamento statale la facoltà di ridisegnare i distretti elettorali, oggi affidata a una commissione indipendente. Secondo ilfoglio.it
Usa, in California si parla di secessione: raccolta firme per referendum nel 2028 - La California, il più popoloso e il più ricco dei cinquanta Stati degli Usa, noto anche per essere uno dei più progressisti, sta iniziando a far sentire la sua voce in risposta alle misure adottate ... Scrive tg24.sky.it