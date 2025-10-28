la caduta di el fasher e le nuove stragi di civili in sudan

El Fasher, una delle città più contese nella guerra in Sudan, è caduta, nella mattinata di lunedì, nelle mani delle Forze di Supporto Rapido ( Rsf ) che l’hanno strappata alle Forze Armate Sudanesi (Saf) regolari. Il tutto dopo oltre 18 mesi di assedio che ha rischiato di lasciare nella fame gli oltre 260.000 abitanti della città. El Fasher non è una città come le altre: capoluogo del Darfur settentrionale, in passato ha già patito le violenze organizzate negli anni 2000 dai janjaweed. Ossia dai cosiddetti “demoni con il cammello”, miliziani in maggioranza arabofoni che hanno perseguitato all’epoca la popolazione di origine fur e masalit. 🔗 Leggi su It.insideover.com

