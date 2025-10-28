La storia ha avuto decine di incipit differenti. Eppure i finali si assomigliano un po’ tutti. Da anni ormai i club di Genova sono stati risucchiati in un vortice, un flusso che con la sua forza centrifuga li spinge verso i margini del calcio italiano. E se in qualche stagione sono riusciti ad avvicinarsi al centro, subito dopo sono tornati a essere periferia. Accade questo da parecchio tempo. Ed è così anche in quest’annata. Il Genoa giace all’ultimo posto della classifica di Serie A. Con tre punti in otto giornate ottenuti senza lo straccio di una vittoria. La Sampdoria boccheggia nella penultima posizione della Serie B. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La brutta aria che tira (ancora) nella Genova del calcio