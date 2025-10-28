La bellezza di un taglio diventa visione
C’è profumo di mare e di novità sulla costiera sorrentina, dove Alter Ego Italy ha acceso i riflettori sul Global Hair Show VISIONS, trasformando l’Hilton Sorrento Palace in un palcoscenico di ispirazione, talento e libertà creativa. Sul palco, l’ eleganza di Cristina Chiabotto; dietro le quinte, forbici che danzano, pennelli che accarezzano, mani che danno forma alla materia. In scena, una nuova era del brand e un debutto attesissimo: quello del Direttore Creativo Leonardo Rizzo, che presenta la sua prima collezione, ICONIC VISIONS. Un debutto che riscrive la bellezza. VISIONS è più di uno show: è un manifesto estetico che ridefinisce il modo di concepire l’hairstyling contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it
