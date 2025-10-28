La battaglia green di Cernusco | Restyling a spesa delle piante Salviamo i bagolari del paese
"Salviamo i bagolari di via don Sturzo". Comitati e cittadini tornano a mobilitarsi: presidio in piazza Matteotti l’8 novembre contro il progetto della Giunta che "vuole tagliare le piante per fare spazio a una ciclabile". A chiedere alla sindaca Paola Colombo il passo indietro, il gruppo Salviamo gli Alberi, il rione Tre Torri e l’associazione Bene Comune Cernusco. Sul Naviglio riprende la battaglia gentile, fatta di alternative e del desiderio di avere voce in capitolo sulla propria città, sulla zona in cui si abita. E la condivisione è forte. "Come è già successo in via Adua e in viale Assunta anche in questo caso la ‘riqualificazione’ si fa a spese delle piante", spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
