La base dello spacciatore era dentro l' albergo arrestato con quasi 3 etti di stupefacenti

Operava da un albergo di Bellariva lo spacciatore che, nel pomeriggio di lunedì, è stato arrestato in flagranza dal personale delle Volanti della Questura di Rimini. Gli agenti, intorno alle 16,30, hanno deciso di effettuare un controllo delle persone alloggiate nella struttura ricettiva e, dopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

