La banca sta inviando migliaia di mail la truffa che ti svuota il conto | massima condivisione
Per non finire con il conto corrente svuotato bisogna riconoscere ed evitare le truffe segnalate dalla banca. I correntisti sono continuamente sotto attacco. Le truffe ideate dai cyber criminali diventano sempre più difficili da riconoscere e articolate. Le segnalazioni degli istituti di credito aiutano ad individuare i raggiri ed evitarli ma serve il passa parola per evitare che i malintenzionati continuino a mietere vittime. (Cityrumors.it) BPER Banca sta inviando migliaia di e-mail ai correntisti avvisandoli di nuovi tentativi di truffa tramite SMS fraudolenti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
