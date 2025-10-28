Kroos difende Vinicius dopo la reazione nel Clásico | In certe partite non vuoi mai essere sostituito

Toni Kroos è intervenuto dalla Germania per commentare la scena che ha infiammato il post-Clásico tra Real Madrid e Barcellona: la furiosa reazione di Vinicius Jr. al momento della sostituzione. Il brasiliano, contrariato per essere stato richiamato in panchina da Xabi Alonso, avrebbe pronunciato la frase «Lascio questa squadra». Le parole di Kroos. «Quando giochi una partita eccezionale, specialmente in un match come questo, non sei felice. Non mi è mai piaciuto nemmeno essere sostituito. Ad essere onesti, non sono mai andato negli spogliatoi subito dopo essere stato sostituito. Si può sempre giudicare molto dall'esterno.

