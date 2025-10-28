Kristian Ghedina e Lorenzo Fabiano presentano Ghedo Non ho fretta ma vado veloce

il 7 novembre 2025. Presso il Teatro Dim, un appuntamento speciale con il campione di sci, con il quale parleremo delle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e del suo libro Ghedo. Non ho fretta ma vado. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Domenica 26 ottobre Teatro CorTe Coriano ha ospitato l'associazione Sci Club Coriano per l'inizio stagione sciistica 2025-2026 e il campione Kristian Ghedina con la presentazione del suo libro . Nell'occasione Ghedina ha visitato il museo La Storia del Sic .

Ghedina: «Mia madre morì in pista ma non incolpo la neve: ho continuato a sciare per lei»

"Ghedo - Non ho fretta ma vado veloce": da oggi in libreria l'autobiografia di Kristian Ghedina - Dopo il docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ecco l'opera editoriale sul jet d'Ampezzo affidando i suoi racconti alla penna di Lorenzo Fabiano: 'Per me ...

Kristian Ghedina: «Mia madre morì in pista ma non incolpo la neve: ho continuato a sciare per lei. Temevo di piacere alle donne solo perché ero famoso» - Lo sciatore e la sua seconda biografia: «La percezione che ha la gente di me è quella del campione inarrivabile, mentre io parlo con tutti.

Ghedina a CM: 'Tifo Juve, ma che entusiasmo la Fiorentina' - L'ex campione del mondo di sci alpino, Kristian Ghedina è stato ospite due giorni fa a Moena per un'iniziativa legata al sociale, ovvero sensibilizzare i giovani a non eccedere con l'uso di alcool.