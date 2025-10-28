Krea il ritratto di Pippo Inzaghi | un omaggio all' allenatore del Palermo
Un nuovo capitolo artistico si apre per Francesca Ferrara, in arte KREA, la poliedrica artista italiana nota anche come metà del duo musicale Pacha e Pote, acclamato a livello internazionale. Specializzata in ritratti che catturano l’essenza dei suoi soggetti, KREA ha fatto centro ancora una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
