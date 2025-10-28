Kia PV5 Cargo nel Guinnes dei Primati | 693,38 km con una singola ricarica

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia scrive la storia stabilendo il nuovo benchmark mondiale sull’autonomia totalmente elettrica (AER). Kia PV5 Cargo, il primo veicolo commerciale leggero a trazione esclusivamente elettrica (eLCV) di Kia, parte della pioniera line-up Platform Beyond Vehicle (PBV), è entrato ufficialmente nel Guinnes World Records per aver raggiunto: “La distanza massima percorsa da un veicolo commerciale leggero elettrico, a carico utile massimo, con una singola ricarica, di 693,38 km (430,84 mi)”. PV5 Cargo Long Range nella variante 4 porte, con una batteria da 71,2 kWh, viaggiando con il massimo carico utile consentito di 665kg*, è riuscito a percorrere 693,38 chilometri con una sola ricarica, facendo segnare il nuovo punto di riferimento per gli eLCV in quanto ad efficienza e resistenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it