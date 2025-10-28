Kevin De Bruyne nuovo stop | operazione imminente e lungo periodo di recupero

Infortunio più grave del previsto. Brutte notizie per il Napoli: Kevin De Bruyne dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico ad Anversa nelle prossime ore per riparare la rottura del bicipite femorale destro. L'infortunio, rimediato durante la sfida contro l'Inter, si è rivelato più serio del previsto, costringendo il club a rinunciare al suo talento per almeno tre-cinque mesi. La decisione dell'intervento. Dopo una serie di esami medici approfonditi, lo staff sanitario ha valutato due possibili strade: riabilitazione conservativa o operazione chirurgica. Alla fine è stata scelta la seconda opzione.

