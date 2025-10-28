Kevin De Bruyne ha riportato un grave lesione al bicipite femorale della coscia destra

2025-10-27 14:30:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Brutte notizie per lui Napoli e soprattutto per Kevin De Bruyne. Il calciatore belga conosce già l’entità dell’infortunio riportato nella partita contro Inter da sabato scorso. Dopo aver superato i relativi accertamenti medici presso l’Ospedale Pineta Grande, è stato accertato che è affetto da n grave lesione del bicipite femorale della coscia destra. Vale la pena ricordare che l’allievo di Antonio Conte ha dovuto lasciare il campo dello Stadio Diego Armando Maradona dopo la calcio di rigore che si è trasformato e che ha segnato la momentanea vittoria per 1-0 che la sua squadra ha ottenuto 3-1 contro la squadra capitanata Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com