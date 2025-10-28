Kaws porta ‘The Message’ a Palazzo Strozzi
(Adnkronos) – Una nuova installazione site-specific per il cortile di Palazzo Strozzi a Firenze realizzata da Kaws, artista americano contemporaneo noto in tutto il mondo per opere dallo stile inconfondibile che sfida le categorie e le gerarchie del mondo dell'arte: è "The Messagge", visibile dal 29 ottobre al 25 gennaio 2026, su iniziativa della Fondazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Una nuova installazione site-specific sarà visibile dal 29 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026 nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze: è THE MESSAGE dell’artista americano KAWS. - facebook.com Vai su Facebook