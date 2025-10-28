Kate Middleton la tiara che non veniva indossata da quasi un secolo

Kate Middleton ha avuto il privilegio di indossare la preziosa tiara Strathmore Rose dopo quasi un secolo dall’ultima volta che ornò il capo di una Principessa, poi Regina d’Inghilterra. Kate Middleton, il privilegio della tiara Strathmore Rose. In attesa di vedere Kate Middleton sfoggiare un diadema durante il prossimo banchetto di Stato che si terrà ai primi di dicembre a Windsor in onore del Presidente tedesco, sono emerse diverse ipotesi su quale gioiello sceglierà per la serata di gala. Di solito Kate indossa la tiara Lover’s Knot, appartenuta a Lady Diana. Ma ha avuto anche il grande privilegio di avere in prestito la Strathmore Rose. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la tiara che non veniva indossata da quasi un secolo

