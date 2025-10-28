Kasia Smutniak sarà la Vergine Maria nel sequel della Passione di Cristo Cattolici infuriati | Proprio lei abortista…
“Non può essere lei la Madonna, la Vergine Maria”. I cattolici polacchi, in particolare le frange più tradizionaliste dei cattolici polacchi, hanno attaccato Kasia Smutniak perché l’attrice si è pubblicamente schierata a favore del diritto all’aborto e ha criticato le leggi restrittive sull’interruzione di gravidanza vigenti in Polonia. Posizione che a loro avviso la renderebbero incompatibile con quel ruolo che Mel Gibson le ha assegnato nel sequel de “La Passione di Cristo”, che uscirà nel 2027 con il titolo “La resurrezione di Cristo”. Kasia Smutniak nel mirino dei cattolici in Polonia per le sue idee sull’aborto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
