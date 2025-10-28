Kappa Futurefestival in vendita i biglietti dell’edizione 2026
Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, che ha radunato a Torino oltre 120.000 persone provenienti da più di 150 paesi e ospitato oltre 130 DJ distribuiti su 6 palchi, Kappa FuturFestival annuncia ufficialmente il lancio dei biglietti per l’edizione 2026, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Da oltre un decennio, Kappa FuturFestival è un punto di riferimento internazionale per la musica elettronica contemporanea e le arti digitali, unendo i più importanti artisti della scena a un pubblico cosmopolita, sullo sfondo dell’imponente Parco Dora, primo parco post-industriale italiano, che incarna una visione futuristica della rinascita cittadina. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Scopri altri approfondimenti
Kappa FuturFestival 2026 torna al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 luglio 2026 Dopo il record di 120.000 presenze, il più grande festival di musica elettronica open air d’Italia lancia oggi alle 15:00 la vendita dei biglietti dell' evento unico, riconosciuto tra i miglior - facebook.com Vai su Facebook
Kappa FuturFestival apre le vendite dei biglietti a partire da oggi per l’edizione 2026 - X Vai su X
Kappa FuturFestival apre le vendite dei biglietti a partire da oggi per l’edizione 2026 - Aperte le vendite dei biglietti per Kappa FuturFestival 2026, dal 3 al 5 luglio al Parco Dora di Torino. Si legge su quotidianopiemontese.it
Kappa Futur Festival 2026 al Parco Dora, ci sono le date: biglietti già in vendita - I fan della musica elettronica di tutto il mondo possono segnare la data sul calendario: il Kappa FuturFestival ha annunciato ufficialmente le date del 2026. Da torinotoday.it
Kappa FuturFestival 2026: biglietti disponibili per la XIII edizione al Parco Dora di Torino - Disponibili i biglietti per Kappa FuturFestival 2026, dal 3 al 5 luglio al Parco Dora di Torino. Come scrive mentelocale.it