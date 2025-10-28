Kappa Futurefestival in vendita i biglietti dell’edizione 2026

Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, che ha radunato a Torino  oltre 120.000 persone provenienti da più di 150 paesi  e ospitato  oltre 130 DJ distribuiti su 6 palchi, Kappa FuturFestival annuncia ufficialmente il  lancio dei biglietti  per l’edizione 2026,  in programma   dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Da oltre un decennio, Kappa FuturFestival è un punto di riferimento internazionale per la  musica elettronica contemporanea e le arti digitali, unendo i più importanti artisti della scena a un pubblico cosmopolita, sullo sfondo dell’imponente Parco Dora, primo parco post-industriale italiano, che incarna una visione futuristica della rinascita cittadina. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

