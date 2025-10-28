Juventus-Udinese mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici La prima senza Tudor per i bianconeri

La Juventus ha appena esonerato Tudor e in panchina contro l’Udinese ci sarà Brambilla, in attesa che il club ufficializzi il nuovo tecnico. La società ha deciso di cambiare dopo il ko contro la Lazio, il terzo consecutivo tra campionato e Champions League, che era anche l’ottavo risultato negativo di fila. I bianconeri sperano di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

