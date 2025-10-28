Juventus-Udinese mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici La prima senza Tudor per i bianconeri
La Juventus ha appena esonerato Tudor e in panchina contro l’Udinese ci sarà Brambilla, in attesa che il club ufficializzi il nuovo tecnico. La società ha deciso di cambiare dopo il ko contro la Lazio, il terzo consecutivo tra campionato e Champions League, che era anche l’ottavo risultato negativo di fila. I bianconeri sperano di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook
#Juventus- #Udinese, i convocati di #Brambilla. Out #KhephrenThuram - X Vai su X
Juve-Udinese, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, in campo aspettando Spalletti - Tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra i bianconeri guidati da Brambilla e la formazione di Runjaic: segui il match su Tuttosport ... Secondo tuttosport.com
Juventus-Udinese LIVE, formazioni ufficiali: Kostic dal 1', Yildiz dietro Openda e Vlahovic - La prima senza Igor Tudor per la Vecchia Signora, che in attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti ha affidato la panchina a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen. Da calciomercato.com
Juve-Udinese: formazioni ufficiali, orario e dove vederla (tv e streaming). Brambilla in panchina in attesa di Spalletti - In attesa della firma di Spalletti, a guidare la Juventus nel turno infrasettimanale contro l'Udinese ci sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Riporta ilmessaggero.it