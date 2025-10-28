Juventus-Udinese mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici La prima senza Tudor per i bianconeri

Infobetting.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha appena esonerato Tudor e in panchina contro l’Udinese ci sarà Brambilla, in attesa che il club ufficializzi il nuovo tecnico. La società ha deciso di cambiare dopo il ko contro la Lazio, il terzo consecutivo tra campionato e Champions League, che era anche l’ottavo risultato negativo di fila. I bianconeri sperano di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

juventus udinese mercoled236 29 ottobre 2025 ore 18 30 formazioni ufficiali quote pronostici la prima senza tudor per i bianconeri

© Infobetting.com - Juventus-Udinese (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La prima senza Tudor per i bianconeri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus udinese mercoled236 29Juve-Udinese, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, in campo aspettando Spalletti - Tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra i bianconeri guidati da Brambilla e la formazione di Runjaic: segui il match su Tuttosport ... Secondo tuttosport.com

juventus udinese mercoled236 29Juventus-Udinese LIVE, formazioni ufficiali: Kostic dal 1', Yildiz dietro Openda e Vlahovic - La prima senza Igor Tudor per la Vecchia Signora, che in attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti ha affidato la panchina a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen. Da calciomercato.com

juventus udinese mercoled236 29Juve-Udinese: formazioni ufficiali, orario e dove vederla (tv e streaming). Brambilla in panchina in attesa di Spalletti - In attesa della firma di Spalletti, a guidare la Juventus nel turno infrasettimanale contro l'Udinese ci sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Udinese Mercoled236 29