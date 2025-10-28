Juventus | Tudor colpe di sistema o errori personali?

Un precipizio annunciato L’esonero di Igor Tudor, ufficializzato il 27 ottobre 2025, è la conclusione di un percorso segnato da frasi rivelatrici: “non leggo i giornali” prima del Real Madrid, “non dovete chiederlo a me” sulla fine imminente. Tudor, allenatore braccato, ha cercato rifugio nella sabbia, ignorando il destino. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor, colpe di sistema o errori personali?

Altre letture consigliate

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. I dirigenti bianconeri si sono trovati d'accordo nel ritenere che il tecnico difficilmente avrebbe potuto imprimere una svolta al cammino deludente della Juventus. Arriverà un nuovo allenatore, non ancora definito, - facebook.com Vai su Facebook

IGOR TUDOR NON È PIÙ L'ALLENATORE DELLA JUVENTUS Il club bianconero ha sollevato Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile, insieme al suo staff La guida tecnica passa temporaneamente a Massimo Brambilla #Juv - X Vai su X

Le colpe della Juventus e quelle di Tudor, allenatore braccato e alfiere di una controriforma fallita - Il tecnico croato non ha potuto scegliere i giocatori e ha pagato con decisioni sbagliate come Thuram in panchina e Yildiz fuori posizione. Come scrive msn.com

Juventus, fine dell’era Tudor: caos tattico, scuse e la decisione di Elkann. Ora serve una svolta - Juventus, fine dell’era Tudor: caos tattico, scuse e la decisione di Elkann. Segnala tuttojuve.com

Juventus: tutte le colpe di Tudor, pesanti accuse di Compagnoni, web in tilt - Juventus in crisi: Igor Tudor delude, squadra senza gioco né identità. Secondo sport.virgilio.it