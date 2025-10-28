Juventus | tramonta l’era Tudor Tra rimpianti e silenzi il bilancio del tecnico croato

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. La società bianconera, con un comunicato ufficiale ha annunciato l’ esonero del tecnico croato all’indomani della sconfitta in campionato contro la Lazio. Fatale per Tudor è stato il periodo nero di risultati: otto partite senza vittorie (5 pareggi e 3 sconfitte) e soli 8 gol segnati contro i 12 subiti; risultati che hanno fatto precipitare la squadra all’ ottavo posto in classifica. A pesare sulla decisione non sono stati solo i numeri: alla base dell’esonero anche i rapporti tesi con la dirigenza e le profonde divergenze emerse sulla campagna acquisti dell’ultima estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

