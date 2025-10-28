Juventus tante spese e pochi risultati Investimenti da quasi un miliardo di euro dall’ultimo Scudetto!

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, tantissimi investimenti ma pochi risultati dopo l’ultimo Scudetto. Ecco la situazione attuale La Juventus ha speso oltre 750 milioni di euro sul mercato dall’ultimo scudetto, senza contare bonus e commissioni. Una cifra enorme, ma che non ha portato né a imporsi in Italia né tantomeno in Europa. L’obiettivo, all’alba del Covid, era passare dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus tante spese e pochi risultati investimenti da quasi un miliardo di euro dall8217ultimo scudetto

© Calcionews24.com - Juventus, tante spese e pochi risultati. Investimenti da quasi un miliardo di euro dall’ultimo Scudetto!

Approfondisci con queste news

juventus tante spese pochiJuventus: dopo lo scudetto del 2020 investiti quasi 800 milioni. - Tante rivoluzioni, ma nessuna vincente secondo Gazzetta Dal trionfo del 2020 a oggi, la Juventus ha ... Si legge su tuttojuve.com

juventus tante spese pochiJuventus, Tudor: “Mi interessa poco delle spese, voglio solo preparare bene la squadra” - Le parole dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como ... Scrive gianlucadimarzio.com

juventus tante spese pochiJuventus, il silenzio di Ardoino fa rumore: Tether reclama spazio ma tace sull'esonero di Tudor, perché? - Tether non commenta l'esonero di Tudor nonostante punti avere un ruoro sempre più importante nella Juventus. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tante Spese Pochi