Juventus | Spalletti prescelto

L’Incontro decisivo La Juventus ha individuato Luciano Spalletti come nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor. L’incontro tra l’ex ct azzurro e Damien Comolli, dg bianconero, è in programma oggi, con l’obiettivo di chiudere l’accordo nelle prossime ore. Spalletti, fresco di avventura in nazionale, è pronto a rimettersi in pista, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti prescelto

