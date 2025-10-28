Juventus Spalletti nuovo allenatore? I tifosi dicono no | Si è tatuato il Napoli

(Adnkronos) – Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus? Secondo le ultime news di oggi, martedì 28 ottobre, la ricerca per il sostituto di Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, sembra essersi indirizzata verso l’ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Nazionale, libero proprio dopo l’addio alla panchina dell’Italia. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juventus, Spalletti nuovo allenatore? I tifosi dicono no: “Si è tatuato il Napoli”

La Juventus e Luciano Spalletti sembrano viaggiare spediti verso l'accordo. Il club bianconero, però, ha un ‘piano b' al quale ricorrere nel caso non si riesca a chiudere l'accordo con l'ex ct della Nazionale Sono due in nomi in cima al taccuino: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook

?Direct contact between Luciano Spalletti and Damien Comolli is expected today after initial positive talks between lawyer Samuele Spalletti and Juventus. — @NicoSchira - X Vai su X

Spalletti alla Juve, le ultime news sul nuovo allenatore in diretta: oggi l’incontro con Comolli per il contratto - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. Come scrive fanpage.it

Juventus-Spalletti, si tratta: le news sul nuovo allenatore - Gianluca Di Marzio ieri in diretta a Sky Sport ha raccontato un retroscena estivo: se Cristiano Giuntoli fosse rimasto alla Juventus, il nuovo allenatore bianconero sarebbe stato Gian Piero Gasperini ... Riporta sport.sky.it

Nuovo allenatore Juve diretta: Spalletti in pole. Tutti gli aggiornamenti e la giornata di oggi LIVE - Il tecnico croato paga un destino già segnato dopo la scelta del mercato non condiviso: l'etichetta del traghettatore e le interviste scomode con le frecciate alla società. Lo riporta corrieredellosport.it