Juventus Spalletti in pole per la panchina | pronto un biennale

Il totonomi in casa Juventus Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Dopo il comunicato dell’esonero di Igor Tudo r dalla Juventus, è iniziato il totonomi per la panchina bianconera. Da Spalletti a Palladino, passando per Roberto Mancini, diverse fonti hanno documentato le ultime concitate ore in casa bianconero Allo stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti in pole per la panchina: pronto un biennale

Argomenti simili trattati di recente

La Juventus e Luciano Spalletti sembrano viaggiare spediti verso l'accordo. Il club bianconero, però, ha un ‘piano b' al quale ricorrere nel caso non si riesca a chiudere l'accordo con l'ex ct della Nazionale Sono due in nomi in cima al taccuino: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook

?Direct contact between Luciano Spalletti and Damien Comolli is expected today after initial positive talks between lawyer Samuele Spalletti and Juventus. — @NicoSchira - X Vai su X

Juventus, Brambilla in panchina contro l'Udinese: Spalletti in pole per il dopo Tudor - Juventus, Brambilla in panchina contro l'Udinese: Spalletti in pole per il dopo Tudor, ne parla il Giornale. Secondo tuttojuve.com

Via Tudor c’è Spalletti per la Juve: l'ex Napoli è in pole - Sono passati 7 mesi abbondanti dall’esonero di Thiago Motta, ma la Juve è di nuovo al punto di partenza. Segnala ilmattino.it

Juve, Spalletti in pole per il dopo Tudor. Oggi incontro con Comolli: gli aggiornamenti - Ecco le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport sul tema: “Ora che Igor Tudor non è più l’allenatore della Juv ... Scrive msn.com