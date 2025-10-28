Retroscena della chiamata Luciano Spalletti è il prescelto per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus. La trattativa è partita ufficialmente ieri, ma il retroscena risale a giugno: Damien Comolli, dg bianconero, aveva chiamato Spalletti per sondare la disponibilità, ma poi la società aveva confermato Tudor. Ora, dopo la crisi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti e i nodi contrattuali