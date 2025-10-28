Juventus Spalletti | Chi sostituirà Tudor sarà fortunato Nel pomeriggio l’incontro con Comolli

Sono ore decisive per il futuro della panchina della Juventus, che in questo momento ha un obiettivo chiaro per il suo futuro: Luciano Spalletti. L’ex ct è il nome individuato da Damien Comolli e dalla dirigenza bianconera per risollevare la squadra dopo l’esonero di Igor Tudor. Questa mattina proprio Spalletti è intervenuto a un evento a Milano, in occasione dello spot con Francesco Totti lanciato da un noto amaro. E non ha smentito un suo possibile arrivo alla Juventus, cercando di svicolare dalle domande sul tema. Nel pomeriggio si sposterà a Torino: è confermato un incontro tra il tecnico e Comolli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

