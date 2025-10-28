Juventus Spalletti | Chi sostituirà Tudor sarà fortunato Nel pomeriggio l’incontro con Comolli

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025

Sono ore decisive per il futuro della panchina della Juventus, che in questo momento ha un obiettivo chiaro per il suo futuro: Luciano Spalletti. L’ex ct è il nome individuato da Damien Comolli e dalla dirigenza bianconera per risollevare la squadra dopo l’esonero di Igor Tudor. Questa mattina proprio Spalletti è intervenuto a un evento a Milano, in occasione dello spot con Francesco Totti lanciato da un noto amaro. E non ha smentito un suo possibile arrivo alla Juventus, cercando di svicolare dalle domande sul tema. Nel pomeriggio si sposterà a Torino: è confermato un incontro tra il tecnico e Comolli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

