Juventus quando arriva il nuovo allenatore Ecco per quando è prevista la decisione sul successore di Igor Tudor

Juventus, quando arriva il nuovo allenatore. La decisione sul successore dell’esonerato Igor Tudor sarà entro quella data. Accelerata importante, la Juventus ha individuato il suo nuovo allenatore: Luciano Spalletti è il prescelto per la panchina bianconera. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza ha rotto gli indugi e avviato i contatti serrati con l’ex ct dell’Italia, con l’obiettivo di averlo a disposizione già per la sfida di campionato contro la Cremonese, in programma sabato 1^ novembre alle 20.45. È quella la data chiave per avere il nuovo condottiero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

