Thesocialpost.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa in casa Juventus è alle stelle. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il nome di Luciano Spalletti è diventato il più chiacchierato del momento. L’ex tecnico del Napoli, reduce dall’esperienza in Nazionale, sembra ormai a un passo dalla panchina bianconera. Ma la notizia non lascia indifferenti i tifosi, divisi tra entusiasmo e scetticismo per il suo passato partenopeo e quel famoso tatuaggio tricolore che ricorda lo scudetto vinto al Maradona. Intanto, mentre il dibattito impazza sui social, arriva la prima risposta del diretto interessato. Da Milano, dove ha partecipato alla presentazione di uno spot insieme a Francesco Totti, Spalletti ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla possibilità di allenare la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Juventus, nuovo allenatore? Arrivano le parole di Spalletti: "Cosa penso"

