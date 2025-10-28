Juventus Next Gen orfana di Brambilla | ecco chi guiderà la Seconda Squadra in Coppa Italia contro il Renate L’indiscrezione

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Sarà  Massimo Brambilla a guidare la Juventus  nella delicata partita di domani sera contro l’Udinese. L’esonero di Igor Tudor, infatti, ha costretto la società a trovare una soluzione immediata per la panchina della prima squadra, e la scelta è ricaduta, come da prassi in questi casi, sul tecnico della formazione “cuscinetto” del club. Questa volta, però, la panchina che attende Brambilla non è quella abituale della Serie C, ma quella, ben più prestigiosa e scottante, della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen orfana di Brambilla: ecco chi guiderà la Seconda Squadra in Coppa Italia contro il Renate. L’indiscrezione

