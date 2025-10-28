Juventus Leonetti Follia totale tutto questo non è da Juve

Le parole di Franco Leonetti sull’esonero di Tudor Come riportato anche da TMW, a Radio Bianconera, durante  Fuori di Juve, è intervenuto  Franco Leonetti, che ha analizzato il momento in casa Juve alla luce dell’esonero di  Igor Tudor: “ Un’ordinaria giornata di follia totale.  Secondo me oggi deve esserci tanta amarezza nei tifosi juventini ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

