Juventus Leonetti Follia totale tutto questo non è da Juve
Le parole di Franco Leonetti sull’esonero di Tudor Come riportato anche da TMW, a Radio Bianconera, durante Fuori di Juve, è intervenuto Franco Leonetti, che ha analizzato il momento in casa Juve alla luce dell’esonero di Igor Tudor: “ Un’ordinaria giornata di follia totale. Secondo me oggi deve esserci tanta amarezza nei tifosi juventini ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Franco Leonetti: "Una giornata di ordinaria follia, preoccupato per il futuro della Juventus" - X Vai su X
#LazioJuve #Tudor #Juventus #Juve #LazioJuventus #SerieA #Yldiz #Zhegrova VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic-Juventus, cessione a gennaio? Due opzioni. Ma attenti alla follia per Yildiz - Rumor - Dopo un'estate in cui era sembrato sul punto di lasciare la Juventus (con le mille indiscrezioni sul Milan, mai arrivate però a un punto di svolta ... Lo riporta affaritaliani.it