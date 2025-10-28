Juventus le Idi di Marzo | tutti i carnefici di Tudor

Il sacrificio di Tudor A pagare è sempre l’allenatore. Poco importa dei colossali errori commessi dalla società in questi anni, della mancanza di carattere di diversi giocatori e dello stato imbarazzante della dirigenza. Igor Tudor è andato incontro alle sue Idi di Marzo. E proprio a Marzo il tecnico era L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le Idi di Marzo: tutti i carnefici di Tudor

Approfondisci con queste news

La Juventus ha esonerato il tecnico Igor Tudor. L’allenatore era sulla panchina bianconera dal marzo 2025. Si attende l'ufficialità. La notizia in aggiornamento su La Stampa #Juventus #Tudor - facebook.com Vai su Facebook

4 - La #Juventus non ha segnato in 4 partite consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 1991 con Luigi Maifredi allenatore. Bloccata. #LazioJuve #SerieA #LazioJuventus - X Vai su X

Juve, tutti i nomi per l'eventuale post Tudor: ci sono anche diverse piste estere - La situazione relativa al futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è sempre più intricata: stando a quanto riportato da "Sportmediaset", il club bianconero ... Scrive tuttojuve.com

Juve-Mancini, i retroscena di 7 mesi fa: cosa successe prima dell’arrivo di Tudor - OOra che la storia di Igor Tudor alla Juventus è arrivata al capolinea c’è un aspetto che va considerato per avere un quadro ancora più chiaro della situazione: il croato non era la prima scelta quand ... sport.sky.it scrive

Juve-Tudor, i veri motivi dell'esonero: mercato, veleni e il retroscena dell'ultima sfuriata negli spogliatoi - Come si è consumata la frattura tra i vertici della Juventus e Tudor: mercato, sfoghi, (non) gioco e risultati fallimentari fino alla sfuriata post Lazio. Segnala sport.virgilio.it