Juventus in vendita Elkann può mollare | e i tifosi non piangono…
La Juventus attraversa una delle fasi più turbolente della sua storia recente. L’ esonero di Igor Tudor, arrivato dopo appena 218 giorni e tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio, ha alimentato la rabbia dei tifosi bianconeri. Si tratta del secondo cambio di allenatore nel 2025, dopo l’addio di Thiago Motta lo scorso marzo. In cinque anni, il club ha alternato ben cinque tecnici: Sarri, Pirlo, Allegri, Motta e Tudor. Una rotazione che riflette un’instabilità profonda e un progetto tecnico mai realmente consolidato. Dopo il nono scudetto consecutivo del 2020, la Juventus ha conquistato soltanto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, vivendo più crisi che successi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
