La Juventus vive una delle fasi più turbolente della sua storia recente. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo soli 218 giorni e tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio, ha scatenato la furia dei tifosi bianconeri. È il secondo cambio in panchina nel 2025, dopo l’addio di Thiago Motta lo scorso marzo. Il quadro tecnico è il riflesso di un’instabilità profonda. In cinque anni, la Juventus ha cambiato cinque allenatori: Sarri, Pirlo, Allegri, Motta e Tudor. Tutti con una storia diversa ma accomunati dallo stesso destino. Dopo il nono scudetto consecutivo conquistato nel 2020, i bianconeri hanno collezionato solo due Coppe Italia e una Supercoppa, alternando brevi momenti di entusiasmo a lunghi periodi di crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Juventus in vendita? Elkann ci pensa davvero: i tifosi vogliono l’addio