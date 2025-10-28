Juventus in vendita? Elkann ci pensa davvero | i tifosi vogliono l’addio
La Juventus vive una delle fasi più turbolente della sua storia recente. L'esonero di Igor Tudor, arrivato dopo soli 218 giorni e tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio, ha scatenato la furia dei tifosi bianconeri. È il secondo cambio in panchina nel 2025, dopo l'addio di Thiago Motta lo scorso marzo. Il quadro tecnico è il riflesso di un'instabilità profonda. In cinque anni, la Juventus ha cambiato cinque allenatori: Sarri, Pirlo, Allegri, Motta e Tudor. Tutti con una storia diversa ma accomunati dallo stesso destino. Dopo il nono scudetto consecutivo conquistato nel 2020, i bianconeri hanno collezionato solo due Coppe Italia e una Supercoppa, alternando brevi momenti di entusiasmo a lunghi periodi di crisi.
Juventus in vendita? Elkann ci pensa davvero: i tifosi vogliono l'addio - Caos in casa Juventus tra esoneri, proteste dei tifosi e attriti con Tether.
La Juventus potrebbe essere venduta dagli Elkann: arriva l'indiscrezione a sorpresa - In una fase di profonda crisi economica, in cui già si sono registrate cessioni eccellenti, non si può escludere una vendita della Juventus.
Juventus, accuse durissime a Elkann e Comolli. La sentenza dei tifosi: "Siete la nostra rovina" - John Elkann e il manager francese Comolli contestati, Tudor assolto: striscione allo Stadium.