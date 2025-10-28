Juventus i retroscena dietro l’esonero di Tudor

Le ultime folli 24 ore Le ultime folli 24 ore vissute dalla Juventus hanno visto l’esonero di Igor Tudor dalla panchina bianconera. Il comunicato della società è uscito nella giornata di ieri. “Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i retroscena dietro l’esonero di Tudor

