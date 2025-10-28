Juventus | Elkann non molla

Un decennio di perdite La Juventus ha chiuso gli ultimi otto bilanci consecutivi in rosso, accumulando perdite per 999 milioni di euro dal 2017-18 al 2024-25. La famiglia Agnelli, attraverso Exor, ha sostenuto il club con 573 milioni dal 2019, mentre i soci di minoranza hanno contribuito con 289 milioni, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Elkann non molla

Scopri altri approfondimenti

Marco $Fassone a StileTV: “Con Andrea $Agnelli la $Juventus puntava a primeggiare in Europa. Cambiare allenatore a Ottobre non è da $Juve. Ora si sta andando un po’ a tentativi con John $Elkann la Juve sta facendo fatica a trovare la sua dimensione defi - X Vai su X

Ardoino-Elkann: scontro o accordo? L'imminente ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Juventus di un rappresentante di Tether fa circolare voci #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

Elkann e la giostra Juventus: bruciati dirigenti, allenatori e soldi - Dal 2021 a oggi la Juventus di Elkann ha bruciato dirigenti, progetti, allenatori e denaro senza vincere (quasi) nulla. Come scrive panorama.it

Juventus in vendita? Elkann ci pensa davvero: i tifosi vogliono l’addio - Caos in casa Juventus tra esoneri, proteste dei tifosi e attriti con Tether. Si legge su quifinanza.it

Juventus, fine dell’era Tudor: caos tattico, scuse e la decisione di Elkann. Ora serve una svolta - Juventus, fine dell’era Tudor: caos tattico, scuse e la decisione di Elkann. tuttojuve.com scrive