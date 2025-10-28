Juventus ecco il centrocampista per il nuovo allenatore | affare da 50 milioni | CMIT
Koopmeiners continua a non convincere: la Juve a caccia di un nuovo tassello in mediana alla riapertura del mercato Caos dopo il ribaltone in panchina e l’esonero di Tudor, con la Juventus in piena crisi e che sta palesando diversi problemi in tutti i reparti. Specialmente a centrocampo, dove Koopmeiners ad esempio non riesce a svoltare e lasciare il segno con la maglia bianconera. Felix Nmecha (LaPresse) – Calciomercato.it Nonostante qualche timido segnale, l’olandese resta lontano parente del giocatore ammirato all’ Atalanta e non ha ancora ingranato sotto la Mole. La dirigenza gli ha rinnovato la fiducia nei mesi scorsi, ma le cose potrebbero cambiare già alla riapertura del mercato invernale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
