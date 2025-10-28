Juventus Capello | un endorsement per Spalletti

Gbt-magazine.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha esonerato Tudor dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio. La società ha affidato la guida tecnica temporaneamente a Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. Sembra, tuttavia, che sia ben avviata la trattativa con l’ex ct della Nazionale Spalletti. L’allenatore toscano, ed ex Campione d’Italia con il Napoli, a detta di Fabio Capello, ha molto sofferto l’esonero dalla Nazionale. Secondo l’ex allenatore del Milan, Spalletti avrebbe una gran voglia di riscattarsi e sarebbe l’ideale per una squadra dalle grandi ambizioni come la Juve. Di seguito quanto dichiarato a riguardo da Capello. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Juventus, Capello: un endorsement per Spalletti

