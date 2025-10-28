Juventus Capello | Tudor ha pagato per tutti

Ilprimatonazionale.it | 28 ott 2025

Tudor, vittima di un sistema Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Real Madrid, commenta l'esonero dell'ex tecnico Igor Tudor dopo una serie di sconfitte: "Alla Juventus otto partite senza vittorie e tre sconfitte di fila sono troppe, ma le responsabilità non sono soltanto del tecnico"

juventus capello tudor ha pagato per tutti

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Capello: “Tudor ha pagato per tutti.”

