Juventus Capello | Tudor ha pagato per tutti

Tudor, vittima di un sistema Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Real Madrid, commenta l’esonero dell’ex tecnico Igor Tudor dopo una serie di sconfitte: “Alla Juventus otto partite senza vittorie e tre sconfitte di fila sono troppe, ma le responsabilità non sono soltanto del tecnico”, come riportato anche da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Capello: “Tudor ha pagato per tutti.”

News recenti che potrebbero piacerti

Fabio $Capello a Sky: “Sconfitta onorevole che farà aumentare autostima e potenzialità della $Juventus: ora 3 gare alla portata. $Vlahovic deve giocare titolare. Alla $Juve mancano centrocampisti che si inseriscano in zona-gol. $Yildiz nell’uno contro uno salt - X Vai su X

Dopo Buffon e Trezeguet Anche Capello torna a rivendicare gli scudetti #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Capello: "Juventus, Tudor paga per tutti, la squadra l'ha costruita lui o qualcun altro? Spalletti è una garanzia" - L'ex tecnico ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Da msn.com

Capello: "Poca fiducia in Tudor, ma ha pagato per tutti. Spalletti è l'uomo giusto, riparta da Yildiz" - L'ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid: "Le responsabilità non sono solo sue, ma con tutti quei cambi non ha mai trovato la quadra. Si legge su msn.com

Fabio Capello: «I giocatori annusano l’aria, la vera Juve si è vista solo a Madrid. Spalletti è l’uomo giusto: carisma e spirito di rivalsa» - Fabio Capello: «I giocatori annusano l’aria, la vera Juve si è vista solo a Madrid. Da tuttojuve.com