Juventus | bilanci in rosso

Ilprimatonazionale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bilanci in rosso La Juventus ha chiuso gli ultimi otto bilanci consecutivi in rosso, bruciando 999 milioni di euro dal 2017-18 al 2024-25. La famiglia Agnelli, attraverso Exor, ha versato 573 milioni dal 2019, mentre i soci di minoranza hanno contribuito con 289 milioni. Il club, che dominava in Italia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus bilanci in rosso

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: bilanci in rosso

Altre letture consigliate

juventus bilanci rossoJuventus in crisi dopo l’era Andrea Agnelli: otto bilanci in rosso e un nuovo aumento di capitale da 30 milioni - Juventus in crisi dopo l’era Andrea Agnelli: otto bilanci in rosso e un nuovo aumento di capitale da 30 milioni ne parla Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com

juventus bilanci rossoJuve Signora "in rosso": un miliardo bruciato in otto anni. Exor apre di nuovo il portafogli - La famiglia ha già versato 30 milioni per il prossimo aumento di capitale, da effettuare nel 2026 e che prevede fino a 11 ... Scrive msn.com

juventus bilanci rossoDisastro Juventus, la lunga agonia Elkann-Comolli tra esoneri e scelte sbagliate - commercialista (Ferrero) che di calcio non sa nulla, un dirigente francese fin qui impalpabile. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Bilanci Rosso