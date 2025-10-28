Juventus | bilanci in rosso
Bilanci in rosso La Juventus ha chiuso gli ultimi otto bilanci consecutivi in rosso, bruciando 999 milioni di euro dal 2017-18 al 2024-25. La famiglia Agnelli, attraverso Exor, ha versato 573 milioni dal 2019, mentre i soci di minoranza hanno contribuito con 289 milioni. Il club, che dominava in Italia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
La Juventus chiude il bilancio 2025 con perdite ridotte e ricavi in aumento. Cosa emerge dai conti del club - facebook.com Vai su Facebook
#bilancio #Juventus PILLOLE E chiudiamo per ora con una bella pagina che speriamo diventi sempre più piena: - X Vai su X
Juventus in crisi dopo l’era Andrea Agnelli: otto bilanci in rosso e un nuovo aumento di capitale da 30 milioni - Juventus in crisi dopo l’era Andrea Agnelli: otto bilanci in rosso e un nuovo aumento di capitale da 30 milioni ne parla Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com
Juve Signora "in rosso": un miliardo bruciato in otto anni. Exor apre di nuovo il portafogli - La famiglia ha già versato 30 milioni per il prossimo aumento di capitale, da effettuare nel 2026 e che prevede fino a 11 ... Scrive msn.com
Disastro Juventus, la lunga agonia Elkann-Comolli tra esoneri e scelte sbagliate - commercialista (Ferrero) che di calcio non sa nulla, un dirigente francese fin qui impalpabile. Secondo msn.com