Juve-Udinese tocca a Brambilla rialzare la Signora | il pronostico

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bianconeri tornano in campo dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio e l'esonero di Tudor: il tecnico della Next Gen in panchina per una notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve-Udinese, tocca a Brambilla rialzare la Signora: il pronostico

