Juve-Udinese tocca a Brambilla rialzare la Signora | il pronostico
I bianconeri tornano in campo dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio e l'esonero di Tudor: il tecnico della Next Gen in panchina per una notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Tudor è stato esonerato dalla Juventus. In panchina contro l’Udinese siederà Brambilla, che sarà il quinto allenatore della Juve in 17 mesi, in attesa del vero erede del croato. E pensare che la Juve un tempo era il club che cambiava meno di tutti. - facebook.com Vai su Facebook
Ottavi al via il 2/12 con Juve-Udinese, il giorno dopo l'Inter e poi il Milan. Si chiude il 27/1 #coppaitalia #ottavidifinale #programmazione #sportmediaset - X Vai su X
Juventus, le ultime verso l'Udinese: Brambilla con la difesa a tre - Tocca all’allenatore della Next – la seconda squadra bianconera protagonista in Serie C – fare da traghe ... Come scrive msn.com
Juventus-Udinese, la probabile formazione scelta da Brambilla: come può giocare - Insomma, in porta dovrebbe tornare Michele Di Gregorio dopo la panchina di Roma e le grandi parate del Bernabeu. Si legge su ilbianconero.com
Juventus, Brambilla in panchina contro l'Udinese: Spalletti in pole per il dopo Tudor - Juventus, Brambilla in panchina contro l'Udinese: Spalletti in pole per il dopo Tudor, ne parla il Giornale. Da tuttojuve.com