Juve Totti | Io nello staff di Spalletti? Vuoi sapere troppo Poi arriva l’ex ct e scherza | Ho solo detto che non ti faccio da secondo | Video

Luciano Spalletti e Francesco Totti di nuovo insieme, a distanza di otto anni da quel 2017 che vide il ritiro tra le polemiche dell’ex capitano giallorosso. I due si sono ritrovati per la presentazione di uno spot in cui sono protagonisti per i 140 anni dell’ Amaro Montenegro. A margine della presentazione – nel corso di un punto stampa – Totti ha risposto a una serie di domande su Spalletti, la Juventus e l’esonero di Igor Tudor. Poi a una domanda de ilfattoquotidiano.it Totti ha parlato di un possibile futuro da collaboratore di Spalletti, sia in caso di approdo alla Juventus, sia in altre esperienze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Juve, Totti: “Io nello staff di Spalletti? Vuoi sapere troppo”. Poi arriva l’ex ct e scherza: “Ho solo detto che non ti faccio da secondo” | Video

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Spalletti su #Totti e #Juventus: “In passato punti di vista differenti, oggi siamo felici” #ASRoma - X Vai su X

Calcio, Totti: “Spalletti? La Juve fa un affare” - facebook.com Vai su Facebook

Totti e la battuta a Spalletti che fa ridere tutti: "Tu fai l'allenatore, io il magazziniere" - L'ex capitano giallorosso ha scherzato con l'allenatore, prossimo alla Juventus: "Non mi chiamafare a fare il secondo" ... Si legge su corrieredellosport.it

Totti: "La Juventus con Spalletti farebbe un affare, io e lui non abbiamo ancora chiarito" - Lo spot tv, il rapporto con Spalletti e il suo parere se l'ex Ct possa essere il volto giusto per la panchina della Juve dopo l'esonero di Tudor. Lo riporta sport.sky.it

Spalletti a Sky: "Io alla Juventus? Chi sostituirà Tudor sarà fortunato" - In un momento in cui si parla tantissimo di Luciano Spalletti come possibile nuovo allenatore della Juventus, l'ex commissario tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport a margine ... Scrive ilbianconero.com