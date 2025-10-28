Juve Totti benedice Spalletti | Con lui salto di qualità

La presentazione dello spot di Amaro Montenegro che vede protagonisti il Capitano e Spallettone, sembra essersi trasformata in un confessionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juve, Totti benedice Spalletti: “Con lui salto di qualità”

Leggi anche questi approfondimenti

Totti e Spalletti finalmente tornano insieme: "Mo parliamo". Il nuovo spot tv è spassoso - facebook.com Vai su Facebook

Totti: "Spalletti alla Juve? Farebbero un grande colpo". Poi parla dell'attacco della Roma di Gasperini - Da quello che si vocifera è uno dei candidati e penso che la Juve farebbe un grande acquisto se lo dovesse prendere. Come scrive corrieredellosport.it

Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - Evento a Milano con al centro Luciano Spalletti e Francesco Totti: i due infatti, superati i dissapori passati, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario, ritrovandosi così insieme. Segnala tuttosport.com

Totti: "Spalletti alla Juventus? I bianconeri farebbero veramente un grande affare" - Protagonista al cinema Anteo di Milano per un evento con Luciano Spalletti, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato anche del possibile arrivo del tecnico sulla panchina ... Lo riporta tuttojuve.com