Juve su Spalletti lui apre | Tutti vorrebbero allenarla Palladino resta indietro

TORINO – La Juventus vuole Spalletti, lui apre pubblicamente. All’indomani dell’esonero di Igor Tudor, e alla vigilia della delicata gara casalinga contro l’Udinese – dove in panchina ci sarà il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla – è entrata nel vivo la trattativa tra il club bianconero e l’ex ct della nazionale, desideroso di riscattare . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Juve su Spalletti, lui apre: “Tutti vorrebbero allenarla”. Palladino resta indietro

