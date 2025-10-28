Juve Spalletti in pole per il dopo Tudor | oggi Comolli incontra l' ex Ct

Il tecnico ha voglia di rivincite e pare intenzionato ad accettare la sfida di rilanciare i bianconeri. L'offerta prevede un contratto fino a giugno e il rinnovo in caso di qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Spalletti in pole per il dopo Tudor: oggi Comolli incontra l'ex Ct

Spalletti vada alla Juventus, se lo merita, merita di rinascere. Anche lui è rimasto vittima del delirio di onnipotenza post terzo scudetto del Napoli. Ma è un grande allenatore. E se ha capito i suoi errori, può diventare ancora più forte. Di Massimiliano Gallo Luci - facebook.com Vai su Facebook

