Juve quanto costano gli allenatori | tra Motta e Tudor un salasso Ora Spalletti in pole

Torino, 28 ottobre 2025 – Chi l’avrebbe mai detto: la Juve è stata la prima società di Serie A a cambiare allenatore. Non accadeva dal 1970 quando Carniglia venne esonerato il 23 ottobre. Le tre sconfitte consecutive, un rapporto con Igor Tudor non più idilliaco, hanno portato prima John Elkann e poi la dirigenza a decidere per un netto cambio di rotta. Via il tecnico croato, che aveva contratto biennale, prima che la stagione prendesse una china irrimediabile nella lotta ai primi quattro posti. Ora, in pole position, c’è Luciano Spalletti, un po’ uno specialista quando si tratta di garantire un rendimento certo ed efficace (riportò l’Inter in Champions per intenderci), oltre allo Scudetto di Napoli e alle buone cose fatte a Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, quanto costano gli allenatori: tra Motta e Tudor un salasso. Ora Spalletti in pole

Approfondisci con queste news

$Juventus, gli esoneri costano: da Motta a Tudor, passando per il nuovo tecnico, saranno tre gli allenatori sotto contratto. Ecco quanto pesano gli addii a bilancio - X Vai su X

#Juventus allo sbando totale, s’avanza l’ipotesi di un ritorno di Thiago #Motta (alla Juve lui e i suoi costano 20 milioni l’anno) La Gazzetta: nella Juve c'è anche il partito di un Motta-bis con Thiago nuovo nella testa e nelle intenzioni. L'anno scorso aveva più pu - facebook.com Vai su Facebook

Juve, quanto costano gli allenatori: tra Motta e Tudor un salasso. Ora Spalletti in pole - Via Tudor, ora Spalletti in pole position con un contratto fino a giugno e rinnovo automatico in caso di Champions. Scrive msn.com

La Juve ora tifa Tudor e Motta...da un'altra parte! Quanto costano i due esoneri a bilancio - In attesa della nomina ufficiale del nuovo allenatore, la Juventus avrà tre tecnici della prima squadra a libro paga. Lo riporta msn.com

Juve, il costo altissimo degli allenatori: quanto pesano Thiago Motta e Tudor sul bilancio - Sono gli stipendi di due anni, al lordo delle tasse, di Thiago Motta e Igor Tudor, fra i sedici dell'italobrasiliano e i nove totali che rimangono al croat ... Si legge su msn.com