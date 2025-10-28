Juve ora il sesto allenatore in 5 anni sprecati Tudor paga il fallimento di altri

Una società in confusione che ha comprato senza costrutto, spendendo tanto e fidandosi degli algoritmi. E se arriva Spalletti, manca il regista fondamentale nel suo gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, ora il sesto allenatore in 5 anni sprecati. Tudor paga il fallimento di altri

