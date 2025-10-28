Juve nuovo allenatore e colpaccio a gennaio | scelto il Campione d’Italia

Nome prioritario per il calciomercato invernale: i dettagli Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? La primissima scelta resta Luciano Spalletti, col qule c’è stato un incontro quest’oggi a Milano. L’alternativa all’ex CT è sempre lui, Raffaele Palladino incontratosi con Modesto prima della gara col Como. C’era ancora Tudor. (LaPresse) – Calciomercato.it Ovviamente alla Juve non basterà il cambio di panchina per rilanciare le proprie ambizioni. Saranno necessari anche degli innesti importanti e mirati nella prossima finestra di gennaio per alzare il livello della squadra e coprire i buchi lasciati aperti la scorsa estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, nuovo allenatore e colpaccio a gennaio: scelto il Campione d’Italia

